Асанов о председателе Актауского горсуда: его полномочия приостановлены, он не отстранен

Когда я увижу все материалы, тогда я свое мнение сформирую - Асанов.

Председатель Верховного суда РК Жакип Асанов прокомментировал ситуацию вокруг служебного расследования в отношении председателя Актауского городского суда Малика Кенжалиева, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Если в компании сотрудник плохо работает, что с ним делают? Увольняют, а в суде нет, в суде нельзя, это нарушает независимость. В суде это долгая многоступенчатая процедура, которая длится полгода. Вот этот процесс рассмотрения начался летом. Летом было обращение, затем письменное обращение. То есть это и правильно, во всех странах так. Не может председатель Верховного суда или председатель областного суда взять и уволить судью. Есть гарантия независимости", - сказал Жакип Асанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената.

Глава Верховного суда пояснил, в каких случаях увольняют судей.

"Судей увольняют в следующих случаях: во-первых, эти многоступенчатые процедуры надо пройти, с другой стороны вышестоящая судебная инстанция, если находит в приговоре или решении судьи грубые нарушения. Вот это является основанием инициирования рассмотрения в судебном жюри", - пояснил Жакип Асанов.

По дальнейшей судьбе этого дела председатель Верховного суда ответил: "У меня может быть одно мнение, а у судебного жюри другое. Это девять судей приняли решение. До этого принимали решение в Мангистауском областном суде и в комиссии союза судей. Поэтому оценку дают судьи. Теперь этот вопрос переносится на площадку Высшего судебного совета. Сейчас идет процесс, его полномочия приостановлены, он не отстранен. Когда я увижу все материалы, тогда я свое мнение сформирую".

Ранее сообщалось об инциденте с председателем Актауского городского суда Маликом Кенжалиевым.

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