Пожар в офисе "Хайвилл" мгновенно распространился из-за облицовки

Здание было принято в эксплуатацию в 2005 году, но тот момент запрета на применение алюкобонда не было.

13 февраля по улице Сарыарка в 21:11 загорелось демонстрационно-выставочный центр ТОО Highvill Kazakhstan. Подробности ЧП рассказал заместитель начальника ДЧС Астаны, Мейрамбек Кайсанов, передаёт BNews.kz.

"Уже через 5 минут на место пожара прибыли подразделения службы пожаротушения. По прибытию было установлено, что по всему периметру двухэтажного здания происходило открытое горение с интенсивным выделением дыма, также обрушение внутренних конструкций здания. Демонстрационные макеты жилых помещений здания были выполнены из горючих USB-панелей, пенопласта и пластика, а также наружная отделка здания сделана из алюкобонда, что способствовала быстрому распространению горения", - сообщил Мейрамбек Кайсанов на брифинге в Астане.

Он также отметил, что здание было принято в эксплуатацию в 2005 году, но тот момент запрета на применение алюкобонда не было, запрет был введен в 2009 году.

"О том, что здание горит, сообщил охранник. Сейчас следственные действия проводятся. Он своевременно выбежал из здания и сообщил противопожарным службам. Сотрудники в 18:00 покинули здания после окончания рабочего дня", - проинформировал он.

Для установления причины пожара работает испытательная лаборатория Департамента ЧС. Стоит отметить, что последняя проверка на пожарную безопасность этого здания была произведена ещё в 2012 году.

"Объект относится к незначительной степени риска. В соответствии с предпринимательским кодексом и законом о гражданской защите объекты незначительного риска проверяются только во внеплановым порядке, то есть в соответствии с обращениями физических, юридических лиц, государственных органов, поручениями генеральной прокуратуры. Должны быть конкретные факты нарушения пожарной безопасности, которые послужат основаниями для регистрации в органах прокуратуры", - подчеркнул Кайсанов.

13 февраля в 21:11 на пульт проивопожарной службы Астаны поступило сообщение о пожаре в офисном здании "Хайвилл Казахстан" по улице Сарыарка. Уже через пять минут в 21:16 к месту пожара прибыл первый пожарный расчет. По прибытию пожарных был объявлен третий, повышенный ранг пожара. Из-за обрушения внутренних конструкций, было принято решение тушить пожар с наружной стороны.

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