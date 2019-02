Продюсер ВВС признался в постановочной съемке химатаки в Сирии

Отвечающий за сирийское направление продюсер Би-би-си Риам Далати заявил, что якобы имевшее место в апреле 2018 года применение химоружия в сирийском городе Дума было инсценировано. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

Truth is @James__Harkin got the basics right in terms of #Douma's "propaganda" value.

The ATTACK DID HAPPEN, Sarin wasn't used, but we'll have to wait for @OPCW to prove Chlorine or otherwise.

However, everything else around the attack was manufactured for maximum effect. https://t.co/abRvSIMV1L