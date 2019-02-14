Продюсер ВВС признался в постановочной съемке химатаки в Сирии

В апреле 2018 года была распространена информация о применении химоружия в Думе, после этого был нанесен массированный удар по Сирии.

Отвечающий за сирийское направление продюсер Би-би-си Риам Далати заявил, что якобы имевшее место в апреле 2018 года применение химоружия в сирийском городе Дума было инсценировано. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

Truth is @James__Harkin got the basics right in terms of #Douma's "propaganda" value.

The ATTACK DID HAPPEN, Sarin wasn't used, but we'll have to wait for @OPCW to prove Chlorine or otherwise.

However, everything else around the attack was manufactured for maximum effect. https://t.co/abRvSIMV1L — Riam Dalati (@Dalatrm) 13 февраля 2019 г.

В сообщении Далати говорится, что спустя почти шести месяцев расследования он может "без сомнения подтвердить", что сцена в госпитале в Думе была постановочной. "В больнице никто не погиб", - написал он.

Атака произошла без использования зарина, но необходимо дождаться выводов ОЗХО, чтобы понять, использовался ли хлор, добавил продюсер.

"Но все остальное <...> было сфабриковано для усиления эффекта", — еще раз подчеркнул он.

По информации РИА Новости, в апреле 2018 года Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте.

В качестве доказательств организация "Белые каски" использовала кадры, где запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ. Через неделю США, Великобритания и Франция нанесли удары по сирийским объектам, не дождавшись выводов ОЗХО. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база сирийских ПВО, а также несколько военных аэродромов и армейские склады.

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