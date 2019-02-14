Об улучшении условий жизни казахстанцев рассказали на заседании рабочей группы

Речь идет об увеличении социальных выплат на случай утраты трудоспособности в среднем на 35%, потери кормильца - на 34% и потери работы - на 40%.

На заседании рабочей группы по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан страны, созданной по поручению Главы государства, рассказали о дополнительных механизмах поддержки наиболее уязвимых слоев населения, передает МИА "Казинформ".

Как сообщил руководитель Рабочей группы, заместитель Премьер-Министра РК Ерболат Досаев: "Уже завтра на обсуждение Правительства выносится проект закона, предусматривающий серьезное повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования, начиная с 2020 года. Речь идет об увеличении социальных выплат на случай утраты трудоспособности в среднем на 35%, потери кормильца - на 34% и потери работы - на 40%. В течение следующих двух недель мы намерены подготовить предварительно отработанные предложения и далее с учетом необходимого законодательного и финансового обеспечения до конца 1-го квартала текущего года рассмотреть в Правительстве РК".

По словам заместителя Премьер-Министра РК, в части улучшения жилищных условий особо нуждающихся многодетных семей будет отдельно рассмотрена возможность увеличения доступности к муниципальному арендному жилью.

"Основными направлениями нашей работы станут облегчение доступа к получению адресной социальной помощи, в том числе через упрощение бюрократических процедур; совершенствование механизма выплат пособий для многодетных семей, нуждающихся в поддержке государства. Отдельно будет рассмотрен вопрос расширения охвата детей из многодетных семей - получателей адресной социальной помощи бесплатным горячим питанием в начальной школе, проездом в общественном транспорте и другие", - добавил Ерболат Досаев.





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