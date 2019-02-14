Назарбаева о работе судей: Могут упрятать в тюрьму, не имея достаточно доказательств

Судьи выносят приговоры без достаточного количества доказательств о вине, предоставляемых следственными органами, считает сенатор.

Депутат сената Дарига Назарбаева довела до председателя Верховного суда Жакипа Асанова многочисленные жалобы, поступающие на необоснованные судебные решения, пишет Sputnik.

Главная проблема, по словам сенатора, заключается в том, что судьи выносят приговоры без достаточного количества доказательств о вине граждан, предоставляемых следственными органами.

"Судебные решения принимаются в значительной степени на основе показаний физических лиц. И этого достаточно для того, чтобы вынести приговор и надолго человека упрятать в тюрьму", - выразила возмущение граждан сенатор.

Назарбаева поинтересовалась у главы Верховного суда о мерах, принимаемых для исправления подобных ситуаций.

Для ответа на вопрос сенатора Жакип Асанов привел данные статистики. По его словам, следственные суды в республике заработали с сентября прошлого года. И сейчас идет тенденция снижения выдаваемых судьями санкций как по содержанию под стражей, так и по домашним арестам и санкций на аресты имущества. Асанов подчеркнул, что это не заслуга судей, а нормы, направленные на гуманизацию законодательства. Это привело к тому, что правоохранительные органы, в том числе и в лице прокуратуры, меньше стали просить суды о даче санкций.

"Конечно, я не говорю, что все идеально, но институт следственных судов создан недавно. Нам предстоит очень многое еще сделать, чтобы их работа была гораздо эффективной", - ответил Асанов.

Касается обвинительных приговоров казахстанских судов он отметил – проблема большая и давно устоявшаяся. Корнями эта практика уходит в советские годы. Однако, сейчас, по словам Асанова, наблюдается обратный тренд.

"В прошлом году вынесено порядка 30 тысяч приговоров, это средний годовой уровень. Там, среди этих приговоров есть уголовные дела, по которым никаких сомнений нет, они очевидны, все записано. Ни обвинение, ни защита - между ними никаких разногласий нет", - продолжил Асанов.

В числе подобных дел проступки, которые не влекут судимости и очевидные уголовные дела, по которым стороны не возражают.

Без учета таких дел в 2017 году доля оправдательных приговоров была равна 1,4 процента. В первом полугодии прошлого года - 2,5 процента, во втором полугодии - 5,5 процента оправданных.

Жакип Асанов проинформировал, что генеральной прокуратурой сейчас разрабатывается проект внесения поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. Эти поправки будут касаться снижения обвинительного уклона со стороны судов.

"Почему суды зачастую принимают сторону следствия и в то же время не слышат сторону защиты? Одна из веских причин в том, что судья, читая дело, уже формирует мнение. И он уже не может выйти из этого впечатления. На него переходят эмоции следствия. Поэтому ему скучно, и он не очень хочет слушать сторону защиты", - сказал Асанов.

Верховный суд предлагает изменить процедуру подачи актов. То есть сторона обвинения будет представлять не уголовное дело сразу, а обвинительный акт наравне с актом со стороны защиты. Это позволит уравнять позиции сторон перед судом, и в состязательном процессе каждая сторона сможет доказывать свою правоту. Пока это предложение не находит одобрения со стороны правоохранительных органов.

Второй причиной большого количества обвинительных приговоров, по мнению Жакипа Асанова, является более выигрышная позиция стороны обвинения. В существующей практике именно органы следствия и дознания решают, что является доказательством в суде, а что нет. Передача этого функционала судам, по мнению Асанова, позволит решить проблему.

Еще одним предложением Верховного суда в Генпрокуратуру является механизм поступления санкций в суды не напрямую, а через прокуратуру, как это происходит в большинстве стран мира.

В случае, если Генпрокуратура примет эти предложения Верховного суда и поправки найдут отражение в Уголовно-процессуальном кодексе, то количество оправдательных приговоров, по мнению Асанова, увеличится.

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