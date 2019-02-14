В Кыргызстане начнут штрафовать пешеходов

Инспекторы будут использовать планшеты.

В Бишкеке инспекторы дорожной службы будут штрафовать пешеходов за переход дороги в неположенном месте. Штраф составит 1000 сомов (более пяти тысяч тенге). Об этом рассказал замначальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Нур Рысканов, передает centralasian.org.

Для этого инспекторы будут использовать планшеты, которые должны помочь установить личность гражданина. По словам Рысканова, механизмы почти разработаны.

В Кыргызстане 12 февраля заработала первая фаза проекта "Безопасный город", в рамках которой камеры установлены на 10 перекрестках Бишкека. Кроме того, установлены 17 стационарных рубежей и 20 передвижных аппаратно-программных комплексов.

Камеры фиксируют 7 видов нарушений ПДД со стороны автомобилистов.

Всего проект разделен на 4 этапа, в ходе которых планируется установить фото- и видеооборудование на 38 перекрестках в Бишкеке и 4 стационарных рубежных аппаратно-программных комплексов, 48 стационарных рубежных АПК по Чуйской области и 20 передвижных рубежных АПК.

По информации 24.kg, водители отмечают, что порядка на дорогах стало больше. Многие участники движения соблюдают правила не только перед камерами, но и на других перекрестках. Чудаков, подрезающих, поворачивающих на двойной сплошной, не пропускающих пешеходов, еще много. Но процесс, как говорится, пошел.

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