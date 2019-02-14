Сенат ратифицировал изменения в Соглашение по поставкам нефтепродуктов из России

Изменения будут способствовать развитию мобильности при принятии решения по открытию/закрытию экспорта или импорта отдельных видов нефтепродуктов, в зависимости от баланса внутреннего рынка ГСМ.

Сенаторы на пленарном заседании ратифицировали Протокол о внесении изменений в казахстанско-российское межправительственное Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с Протоколом вносятся изменения в Соглашение в части выведения приложений 2 и 3 из условий Соглашения, что позволит компетентным органам сторон определять перечни нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из РФ в РК и запрещенных к экспорту или ограниченных из Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС путем заключения межведомственного Протокола, который будет применятся в Казахстане в соответствии с законодательством РК.

Как отмечается, вносимые в Соглашение изменения будут способствовать развитию мобильности при принятии решения по открытию/закрытию экспорта или импорта отдельных видов нефтепродуктов, в зависимости от баланса внутреннего рынка ГСМ.

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