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Ратифицировано соглашение о режиме казахстанско-кыргызской границы

Соглашение является бессрочным.

Фото : mij-gunlivejournal.com14 февраля 2019, 15:49

На пленарном заседании Сената Парламента РК ратифицировано казахстанско-кыргызское межправительственное Соглашение о режиме казахстанско-кыргызской государственной границы, сообщает Zakon.kz.

Главной целью Соглашения является взаимное установление правовой основы и регулирование отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой на государственной границе. Режим государственной границы включает правила, действующие на границе и порядок содержания государственной границы, пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через государственную границу, осуществления полетов над государственной границей, ведения хозяйственной и иной деятельности на государственной границе, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод (в том числе пользования ими) и разрешение пограничных инцидентов.

Соглашение является бессрочным. Его ратификация будет способствовать установлению правил режима на казахстанско-кыргызской государственной границе, укреплению сотрудничества между нашими государствами и обеспечению национальной безопасности Республики Казахстан.


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