Сенаторы вернули в Мажилис законопроект об оборонной промышленности с поправками

Законопроект направлен на регулирование общественных отношений в области оборонной промышленности, государственного оборонного заказа, а также отдельных вопросов оборота вооружения и военной техники.

Сенаторы на пленарном заседании рассмотрели законопроект "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" и внесли в него свои поправки, сообщает Zakon.kz.

Цель законопроекта - законодательное обеспечение и повышение эффективности процесса формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа, а также развитие потенциала оборонной промышленности Казахстана.

Законопроект направлен на регулирование общественных отношений в области оборонной промышленности, государственного оборонного заказа, а также отдельных вопросов оборота вооружения и военной техники.

Проектом закона определены основные задачи государственной политики в данной сфере, функции получателей, исполнителей государственного оборонного заказа и военных представителей. В целом регламентирован порядок формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа, определен его состав и содержание.

Также закреплена компетенция правительства, уполномоченного органа, центральных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту РК, уполномоченной организации и организаций оборонно-промышленного комплекса в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа.

Законопроект содержит положения, закрепляющие особенности формирования государственного оборонного заказа на научные исследования, а также норму о том, что государственный оборонный заказ обязателен к выполнению в приоритетном порядке.

Кроме того, на законодательном уровне закреплены меры государственной поддержки в области оборонной промышленности, особенности оборота вооружения, военной техники и неиспользуемого имущества, а также сферы и формы военно-технического сотрудничества.

Во время обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения изменений и дополнений. Так, некоторые положения законопроекта приводятся в соответствие с нормами ряда законодательных актов РК: "О Правительстве Республики Казахстан", Бюджетного кодекса, "О разрешениях и уведомлениях", "О правовых актах" и других. Документ с поправками сенаторов направлен в Мажилис.

Также были рассмотрены в двух чтениях поправки в законодательство по вопросам оборонной и аэрокосмической промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации. В документ также были внесены поправки.

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 4 кодекса и 20 законов. Основные из них направлены на: уточнение норм, регламентирующих расходы областного бюджета, а также бюджетов городов республиканского значения, столицы на обеспечение и содержание соответствующих территориальных органов территориальных войск; освобождение от налога на добавленную стоимость научно-исследовательских работ, проводимых на основании договоров на выполнение государственного оборонного заказа; уточнение компетенции Правительства, уполномоченного органа в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа и других государственных органов; определение порядка выпуска материальных ценностей государственного материального резерва в порядке разбронирования для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера, а также их транспортировки.

Кроме того, предусмотрены нормы, регулирующие вопросы информационной безопасности в сфере информатизации, в том числе регламентация порядка создания и развития объектов информатизации "электронного правительства", реализации бюджетного инвестиционного проекта, направленного на создание или развитие объектов информатизации.

Законопроект с поправками сенаторов направлен в Мажилис.

"В частности, в целях приведения в соответствие с поправками, предусмотренными законопроектом, а также исключения возможной правовой коллизии предлагается внести соответствующие дополнения в Кодекс об административных правонарушениях и закон "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия"", - сообщили в Сенате».

Также дабы исключить противоречия с нормами законодательных актов "О Совете Безопасности Республики Казахстан", "О специальных государственных органах Республики Казахстан" предлагаются соответствующие изменения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!