Депутаты просят ускорить работу по документу в интересах детей на 2020-2030 годы

Они напомнили о поручении главы государства.

Группа депутатов Сената обратилась к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву с депутатским запросом по документу, касающемуся интересов детей, молодежи и семьи, передает Zakon.kz.

Член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената парламента РК, уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Сауле Айтбаева и ряд других депутатов Сената обратились с депутатским запросом на имя премьер-министра.

Депутаты просят ускорить принятие Программного документа в интересах детей на 2020-2030 годы, с целью обеспечения в стране единых направлений развития для поддержки благополучия детей и семей, чтобы при рассмотрении республиканского и местного бюджетов эти вопросы были учтены.

"В январе 2017 года главой государства дано правительству поручение по результатам рассмотрения Доклада "О положении детей в РК" разработать Концепцию и программный документ в интересах детей на 2020-2030 годы, направленные на обеспечение создания комфортной и доброжелательной среды для их жизни. Прошло 2 года с момента поручения, оно остается неисполненным, только в ноябре 2018 года проект Концепции (исх. 3-15-44344 к Стратегии действий в интересах детей РК для изучения направлены в госорганы)", - гласит депутатский запрос.

Кроме того, в запросе указано, что есть рекомендация Комитета ООН по правам ребенка по результатам рассмотрения четвертого периодического доклада Казахстана (30 октября 2015 года) Государству – участнику, разработать всеобъемлющую программу по правам детей на основе анализа и оценки Программы "Дети Казахстана", которая завершилась в 2011 году.

"Во многих странах согласно статье 3 Конвенции о правах ребенка приняты и реализуются государственные программы и стратегии в интересах детей, в том числе в 14 странах – членов Евросоюза. ЮНИСЕФ, учитывая предстоящие доклады Казахстана в ближайшие годы, рекомендует, чтобы Стратегия (Программа) для детей отражала Цели устойчивого развития, факультативные протоколы и заключительные рекомендации Комитета ООН по правам ребенка и Человека, и принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав Человека (Парижские принципы)", - отмечается в запросе.

Счетчик Комитета по статистике отсчитывал, что у нас в стране 18 млн 392 тыс. 960 человек и женщин больше, чем мужчин на 573412 человек. С начала этого года родилось 43742, умерло 16812, иммигрантов 1798, эмигрантов 2518, и на территории больше, чем 2 млн 725000 кв. м. общий прирост составил всего 26210 человек.

"Услуги, которые будут направлены на развитие детей, семьи и молодежи, должны быть основаны на достоверном доказательном материале. Поэтому перенос переписи населения на 2020 год положительно скажется и на включение дополнительного вопросника, раскрывающего истинное о детях, молодежи и семье, о портрете сегодняшнего родителя, и о сборе достоверной базы данных, позволяющей сделать расчеты о каждом жителе; собрать аналитику о том, оказывают ли они воздействие на развитие других услуг, соотношение затрат и выгод для детей. К примеру, сокращение детских домов какую положительную выгоду несет для детей, и эта рентабельность инвестиций поможет добиться положительной выгоды в других сферах (например, ЦАН, трудовые ресурсы) и расходы (пособие по бедности, реабилитации, помощи приемным родителям и т.д.)", - отмечается в запросе.

За годы независимости в стране появилось на свет более 7 миллионов человек.

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