Армянский гроссмейстер стал главным тренером женской сборной Казахстана
Также утвержден состав сборных.
Казахстанская федерация шахмат завершила конкурсный отбор тренеров национальных сборных страны. Ими на ближайшие два года стали Ануар Исмагамбетов, Павел Коцур и Арман Пашикян, передает Zakon.kz.
Гроссмейстер Арман Пашикян, который возглавит женскую сборную Казахстана, является известным армянским шахматистом, отлично зарекомендовавшим себя в качестве тренера мужской сборной Армении, которая под его руководством стала Олимпийским чемпионом 2012 года в Стамбуле. Одним из его подопечных был гроссмейстер Левон Аронян (рейтинг ЭЛО – 2767) – победитель множества соревнований, один из претендентов на звание чемпиона мира и двукратный обладатель Кубка мира.
"Я признателен казахстанским коллегам за оказанное доверие, Это особенно ответственно в преддверии мирового первенства, которое пройдет в марте в Астане, но ответственность лишь придает дополнительную мотивацию мне для еще более самоотверженной работы", - сказал Пашикян.
Ануар Исмагамбетов продолжит свою работу в качестве тренера детско-юношеской сборной страны. В прошлом году его подопечные показали блестящие результаты, привезя домой за два последних года более 30 медалей с чемпионатов мира и Азии и других международных соревнований. Павел Коцур возглавит мужскую сборную Казахстана.
"Конкурсный отбор проходил среди десяти кандидатов. Для господина Пашикяна это первый опыт сотрудничества с казахстанскими шахматистами. Он играющий тренер, неоднократно выводивший свои команды в число призеров престижных в шахматном мире международных турниров", - рассказала исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко .
Утвержден и состав сборных Республики Казахстан по шахматам, которые будут защищать честь страны на Командном чемпионате мира в Астане. В мужскую сборную вошли Ринат Джумабаев, Муртас Кажгалеев, Ануар Исмагамбетов, Денис Махнев и Петр Костенко. Женскую сборную представят Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Гулисхан Нахбаева, Гульмира Даулетова и Мадина Даулетбаева.
Перевод выбора тренеров национальных сборных на конкурсную основу Казахстанская федерация произвела в 2017 году.
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