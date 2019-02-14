Генпрокуратура Кыргызстана изучит роль Атамбаева при модернизации ТЭЦ

Главным обвиняемым в деле проходит бывший премьер-министр Сапар Исаков.

В уголовном деле о коррупции при модернизации ТЭЦ следствие даст оценку действиям экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом в парламенте 14 февраля сообщил генпрокурор Откурбек Джамшитов, передает Радио Азаттык.

Генпрокурор отметил, что основным обвиняемым в деле проходит бывший руководитель аппарата президента и позже бывший премьер-министр Сапар Исаков, ему предъявлено обвинение по статье "Коррупция". Материалы, касающиеся Атамбаева, расследуются отдельно.

"Исаков, используя свое служебное положение и прикрываясь заданием руководства при реконструкции ТЭЦ, заведомо зная, что в 2010 году отказались от предложения модернизации за $200 млн (74,4 млрд тенге) компанией "TBEA", заключил соглашение именно с этой компанией. Также Исаков, не составляя смету по проекту, приобрел строительные материалы по завышенной цене", - пояснил ИА REGNUM председатель госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Идрис Кадыркулов

После аварии на ТЭЦ Бишкека, которая произошла 26 января 2018 года, было возбуждено три уголовных дела. Одно из них – по факту коррупции при отборе подрядчика. Следствие считает, что ответственные лица пролоббировали компанию TBEA, которая предложила наивысшую цену – 386 млн долларов.

В рамках этих дел арестованы бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, а также целый ряд других чиновников и бывших топ-менеджеров энергетической отрасли страны.

Ущерб в деле оценивается в 111 млн долларов. Судебный процесс начнется 19 февраля в Свердловском районном суде Бишкека.

Авария на единственной ТЭЦ Бишкека, обеспечивающей теплом и электроэнергией все многоэтажные жилые дома, детские сады, школы и больницы столицы республики произошла 26 января 2018 года во время аномальных морозов, когда температура опустилась на 20 градусов ниже климатической нормы. При попытке запустить дополнительные котлоагрегаты произошла еще одна авария. Нормальный режим теплоснабжения столицы республики удалось восстановить только 2 февраля.

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