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В Алматы спустили снежную лавину

На момент взрывных работ автодорога была временно перекрыта.

Фото : Pixabay14 февраля 2019, 17:24

В Алматы был осуществлен профилактический спуск снежной лавины, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В целях обеспечения безопасности на участках автодороги Алматы-Космостанция (ГАИШ) 14 февраля был осуществлен профилактический спуск снежной лавины в бассейне реки Улкен Алматы на лавиносборнике №18.

Объем сошедшей снежной массы составил 4000 куб.м. В профилактическом спуске снежной лавины участвовали сотрудники ДЧС Алматы, АГЭТУ ГУ "Казселезащита", "Центра медицины катастроф", Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК, Департамента полиции и специализированной организации ТОО "Нартас".

На момент взрывных работ автодорога была временно перекрыта.

В ходе проведения профилактических работ никто не пострадал.

Вместе с тем, ДЧС Алматы предупреждает, что в связи с гидрометеорологической обстановкой хождение, катание по заснеженным склонам не рекомендуется.


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