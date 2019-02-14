В ЗКО поддержка многодетных и малообеспеченных семей на контроле партии

На решение вопросов требуется время - аким области.

Об этом 14 февраля заявил на ХХIII внеочередной отчетно-выборной конференции областного филиала партии "Нұр Отан" аким ЗКО Алтай Кульгинов.

В ходе конференции также были обсуждены вопросы реализации государственных программ и партийных проектов в Западно-Казахстанской области.

- В нашей области создана рабочая группа по оказанию поддержки многодетных и малообеспеченных семей. Также будет создан координационный центр по вопросам поддержки социально-уязвимых слоев населения. К ним относятся вопросы повышения адресной социальной помощи, улучшения жилищных условий, обеспечения доступности образования, помощь в трудоустройстве, оказания юридической помощи и т.д. Все эти вопросы будут решаться комплексно. Также в индивидуальном порядке будем оказывать социальную поддержку каждой многодетной семье. На решение вопросов требуется время, - отметил аким области Алтай Кульгинов.

Также на конференции аким области рассказал о начале реализации проекта "Мейірімді көктем". В рамках данного проекта в регионе будут проведены мероприятия, направленные на оказание поддержки многодетных и малообеспеченных семей.

- Областной филиал партии будет держать на контроле вопросы по оказанию поддержки многодетным и малообеспеченным семьям, - заключил А.Кульгинов.

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