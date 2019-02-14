КПО представила результаты производственной деятельности за 2018 год

Компания ежегодно реализует крупные проекты, направленные на развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) сегодня, 14 февраля, подвела итоги производственной деятельности за 2018 год.

В 2018 году КПО достигла рекордного уровня добычи, который составил 148 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте стабилизированных и нестабилизированных жидких углеводородов, неочищенного и топливного газа. При этом объем обратной закачки газа для поддержания пластового давления составил 8,6 миллиардов кубометров, что примерно соответствует 45,4% от общего объема добываемого газа.

По словам генерального директора КПО Эдвина Блома, прошедший год был отмечен целым рядом крупных достижений.

20 декабря 2018 года компания успешно защитила Проект разработки Карачаганакского месторождения в Центральной комиссии по разработке и разведке Министерства энергетики РК.

По этому поводу Эдвин Блом отметил: "Новый документ даёт возможность КПО и Республике приступить к осуществлению планов по дальнейшему освоению уникального нефтегазоконденсатного месторождения Карачаганак. В целях максимального извлечения жидких углеводородов нами планируется использовать широкий арсенал передовых и инновационных технологий".

В конце 2018 года партнеры по Карачаганакскому проекту подписали соглашение о санкционировании проекта снятия производственных ограничений по газу Карачаганакского перерабатывающего комплекса (проект СПОГ).

По словам руководителя КПО, это событие стало важной вехой в истории освоения месторождения. Основная цель проекта СПОГ - максимальное увеличение добычи жидких углеводородов, что принесет значительную экономическую прибыль, как для Республики Казахстан, так и компаний-партнеров.

На сегодня, партнерами по Карачаганаку было инвестировано 24 миллиарда долларов США в разработку месторождения, при этом сумма прямых выплат в бюджет РК составила 17 миллиардов долларов США.

КПО во всех аспектах своей деятельности придерживается принципов устойчивого развития и высочайших стандартов в области охраны окружающей среды. Особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на снижение выбросов загрязняющих веществ, утилизацию отходов и внедрение "зелёных" технологий. Всего за период с 1998 года на реализацию природоохранных мероприятий КПО направила 380 миллионов долларов США. В прошлом году показатель утилизации газа на Карачаганаке составил 99,94 процентов, что является достижением мирового класса.

В рамках второго международного экологического форума "Uralsk Green Forum", состоявшегося в мае 2018 года, было подписано Соглашение о сотрудничестве и партнерстве в реализации проектов в контексте перехода Республики Казахстан к "зеленой экономике" между НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов", акиматом ЗКО и КПО.

В 2018 году КПО стала одним из лауреатов конкурса экологической ответственности нефтегазовых компаний Казахстана, проводимого Всемирным фондом дикой природы (WWF) России и группой "КРЕОН" при поддержке Министерства энергетики РК в партнерстве с Программой ООН по окружающей среде в Центральной Азии (UNEP-СА), CREON Capital и Национальным рейтинговым агентством.

За выдающиеся достижения в области охраны окружающей среды компания также получила главный приз от Американской торговой палаты в Казахстане по итогам ежегодного конкурса социальной ответственности бизнеса.

КПО оказывает всемерную поддержку местным товаропроизводителям и стремительно наращивает долю казахстанского содержания в Карачаганакском проекте.

"В прошлом году КПО содействовала локализации 8 видов товаров на сумму 70 миллионов долларов США и 8 комплексных услуг на сумму 390 миллионов долларов США. КПО стала первой компанией в Казахстане, разместившей заказ на ремонт газовых турбин высокого давления в казахстанском сервисном центре г. Уральска, а также первым международным консорциумом, использующим буровые долота местного производства, что является серьезным шагом вперёд в области развития местного содержания. По итогам 2018 года доля местного содержания КПО в поставках товаров, работ и услуг достигла 60%, что в денежном выражении составило 474 миллионов долларов США. В целом, с момента подписания ОСРП в 1997 г., доля местного содержания в закупках КПО превысила 7 миллиардов долларов США", - сказал Эдвин Блом.

Увеличение местного содержания в кадрах также является одним из приоритетных направлений. В 2018 году доля казахстанских сотрудников составила 95% от общего числа технического персонала и супервайзеров, и 77% от числа руководителей. С момента подписания ОСРП на обучение казахстанских специалистов было направлено свыше 218 миллионов долларов США.

КПО ежегодно реализует крупные проекты, направленные на развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области (ЗКО). Их перечень и приоритетность определяется администрацией региона. В рамках этой программы осуществляется строительство и ремонт автодорог, городских улиц, мостов, а также объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Причём к работе привлекаются только казахстанские подрядчики. Общая сумма инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры ЗКО на сегодня составила 368 миллионов долларов США. В 2018 году было принято решение увеличить ежегодную сумму социальных инвестиций с 20 до 30 миллионов на период с 2019 по 2023 годы.

В 2018 году по заказу КПО одновременно велась реализация 36 проектов социальной инфраструктуры, что является наилучшим показателем за всю историю компании. 31 из них был успешно завершен, по остальным проектам работы продолжаются.

В рамках инициативы "Цифровой Казахстан", КПО наряду с другими нефтегазовыми компаниями, работающими в Казахстане, было поручено разработать План технологической модернизации и цифровизации Карачаганака. Так, 29-го ноября прошлого года в г. Уральске совместно с акиматом Западно-Казахстанской области был проведён международный форум по цифровизации с участием заместителя Премьер Министра Республики Казахстан, руководства Министерства образования и науки Республики Казахстан и ассоциации "KAZENERGY". В числе приглашённых были представители ведущих университетов РК и ЗКО, международные эксперты и представители крупных зарубежных IT компаний.

На форуме КПО представила собственную Дорожную карту цифровизации, в которой были обозначены ключевые этапы перехода на цифровые технологии в целях оптимизации, совершенствования и ускорения бизнес – процессов, в том числе в сфере добычи, скважинных операций, реализации проектов расширения, а также развития потенциала местных компаний и интеграции с другими компонентами производственной инфраструктуры. Одним из основных событий форума стало подписание меморандума о сотрудничестве между компанией КПО, Министерством образования и науки РК, акиматом ЗКО и ассоциацией "KAZENERGY". Документ призван координировать усилия по увеличению местного содержания путем обучения новых профессиональных кадров и поддержки стартапов.

Подводя итоги 2018 года, Эдвин Блом подчеркнул: "КПО обладает огромным созидательным потенциалом благодаря слаженной командной работе, профессионализму сотрудников и их непрестанному стремлению достичь новых высот. Я надеюсь, что наши усилия по внедрению современных технологий и повышению эффективности производства позволят нам сохранить лидирующие позиции среди предприятий нефтегазового сектора Казахстана. В числе наших приоритетных задач на 2019 год – безопасное и качественное осуществление планово-предупредительного ремонта и дальнейшая реализация проектов, нацеленных на продление полки добычи жидких углеводородов, в том числе СПОГ, установка 4-го компрессора обратной закачки газа и строительство 5-й внутрипромысловой нитки. При этом традиционно первостепенное внимание будет уделяться вопросам обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды. В долгосрочном плане КПО будет стремиться к обеспечению рационального и грамотного освоения недр Карачаганака в интересах Республики Казахстан и компаний-партнёров".

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