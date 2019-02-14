Назначен заместитель акима Астаны

Ранее Арман Турлубек занимал должность акима района "Сарыарка".

Распоряжением акима Астаны заместителем акима назначен Арман Турлубек, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Новый заместитель акима будет отвечать за вопросы энергетики, коммунального хозяйства, охраны окружающей среды.

Турлубек Арман Алашулы - уроженец Карагандинской области, родился 6 мая 1971 года. Образование экономическое, техническое. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Казахскую государственную академию Управления. С 1999 года работал в системе акимата по Карагандинской области: директор Департамента энергетики и связи и коммунального хозяйства, аким города Сатпаев. С 2008 по 2010 годы работал заместителем акима Карагандинской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и тарифной политике. С 2010 по 2014 годы был председателем Комитета государственного энергетического надзора Министерства индустрии и новых технологии Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 годы занимал ответственные должности в Министерстве по инвестициям и развитию РК. С 2016 года трудился акимом района “Сарыарка” города Астаны.

Награжден медалями: "10 жыл Астана", медаль "Ерен еңбек үшін" и почетным нагрудным знаком "Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген энергетигі". Имеет почетное звание "Заслуженный энергетик СНГ". Женат, имеет троих детей.

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