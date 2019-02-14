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Титулованные лыжники представят Казахстан на чемпионате мира-2019

Определен состав казахстанской команды по лыжным гонкам на чемпионат мира в Австрии.

Фото : Национальная федерация лыжных гонок РК14 февраля 2019, 17:54

12 ведущих лыжников Казахстана примут участие в соревнованиях чемпионата мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде, передает Zakon.kz.

С 19 февраля по 3 марта 2019 года женская и мужская команда выступят в 6 дисциплинах: спринт свободным стилем, дуатлон (скиатлон, первая половина дистанции классическим стилем, другая половина- свободным стилем), командный спринт, гонка с раздельным стартом классическим стилем, эстафета и масс-старт.

В состав казахстанской команды вошли Алексей Полторанин, Николай Чеботько, Виталий Пухкало, Евгений Величко, Олжас Климин, Даулет Рахимбаев, Денис Волотка, Анна Шевченко, Валерия Тюленева, Ирина Быкова, Эльмира Мутагарова, Марина Матросова.

"На сегодняшний день в копилке нынешнего состава команды 3 бронзовые медали Чемпионата мира – в 2013 году в Италии Николай Чеботько и Алексей Полторанин завоевали "бронзу" в командном спринте, а через несколько дней Алексей повторил результат, но уже в масс-старте на 50 км. В программе предстоящего Чемпионата 6 основных дисциплин, наши ребята выступят во всех шести, весь сезон подготовка спортсменов была ориентирована именно на соревнования Чемпионата", - поделился генеральный секретарь Национальной федерации лыжных гонок Казахстана Андрей Невзоров.

Программа соревнований Чемпионата мира по лыжным гонкам

21.02.2019 – Спринт, св.стиль, женская и мужская группы

23.02.2019 – Скиатлон, женская и мужская группы

24.02.2019 – Командный спринт, женская и мужская группы

26.02.2019 – Гонка, 10 км, кл.стиль, женская группа

27.02.2019 – Гонка, 15 км, кл.стиль, мужская группа

28.02.2019 – Эстафета, женская группа

01.03.2019 - Эстафета, мужская группа

02.03.2019 – Масс-старт, 30 км, св.стиль, женская группа

03.03.2019 – Масс-старт, 50 км, св.стиль, мужская группа


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