В Мажилисе обсудили предложения в законопроект о статусе педагога

Вице-министр подчеркнула, что рассматриваемый вариант проекта не является окончательным.

14 февраля в Мажилисе состоялось совместное заседание Комитета Палаты по социально-культурному развитию и Социального совета при фракции партии "Нұр Отан", на котором обсуждены концептуальные основы проекта закона "О статусе педагога", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В заседании приняли участие депутаты Мажилиса, представители Министерства образования и науки, педагоги, члены отраслевых профсоюзов, родительских комитетов, а также эксперты в сфере образования.

Концепцию и основные нормы проекта закона, которые в течение нескольких месяцев обсуждаются в обществе, собравшимся представила вице-министр образования и науки Казахстана Эльмира Суханбердиева. При этом вице-министр подчеркнула, что рассматриваемый вариант проекта не является окончательным.

Директор общественного объединения "Центр анализа и стратегии "Белес" Серик Ирсалиев рассказал о результатах исследования, посвященного факторам, влияющим на мотивацию выбора молодыми людьми профессии педагога, а также ознакомил аудиторию с рекомендациями по совершенствованию политики в области поддержки и повышения статуса учителя.

Депутаты Мажилиса акцентировали внимание на вопросах, касающихся, прежде всего, социальной поддержки педагогов, обеспечения их прав в профессиональной деятельности. Актуальным для совершенствования воспитательного процесса депутаты считают внедрение в школах должности освобожденного классного руководителя.

Депутаты Мажилиса также представили вниманию госоргана предложения в проект закона со стороны общественности, высказанные в ходе встреч мажилисменов с населением в регионах страны.

В частности, в выступлении мажилисмена Абдиманапа Бектурганова прозвучали предложения ввести Уполномоченного по защите прав педагогов, рассмотреть возможность внедрения конкретных механизмов приоритетного обеспечения педагогов жильем. Кроме того, речь шла и о доплате педагогам за проведение воспитательной работы, а также конкретизации административной ответственности за привлечение педагога к работе, не связанной с его профессиональными обязанностями.

Депутат Мажилиса Наталья Жумадильдаева обратила особое внимание на важность введения норм, защищающих честь и достоинство педагога и обеспечивающих его безопасность.

В ходе обсуждения речь шла и о необходимости усиления ответственности и расширения круга обязанностей родителей за воспитание своих детей. По мнению участников заседания, это должно получить четкое правовое закрепление в соответствующих законодательных актах. Это касается, прежде всего, соответствующего родительского контроля здоровья детей, их жизни вне школы.

Итоги обсуждения подвела заместитель Председателя Мажилиса, руководитель фракции партии "Нұр Отан" Гульмира Исимбаева. Вице-спикер Палаты акцентировала внимание на слабой востребованности профессии учителя среди молодежи. Кроме того, Г.Исимбаева предложила принять меры по пересмотру системы оплаты труда педагогов, провести комплексную работу по финансовому обоснованию тех норм проекта закона, которые напрямую влияют на социальное самочувствие педагогов.

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