Два самолета столкнулись в московском аэропорту

В итоге повреждения получили оба воздушных судна.

В московском аэропорту Внуково столкнулись два пассажирских самолета — лайнер авиакомпании "Россия" и принадлежащий Azur air Boeing-767. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что "боинг" при буксировке столкнулся с самолетом "России". В итоге повреждения получили оба воздушных судна: у первого от удара пострадал правый винглет, у второго — стабилизатор.

По данным телеграм-канала, в момент столкновения в самолетах не было пассажиров. Никто не пострадал.

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