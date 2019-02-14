"Барыс" обновил свой рекорд в КХЛ
Нападающий Акользин обновил рекорд астанинского клуба — 182 шайбы, который был достигнут в сезоне 2013/14.
Фото : sports.kz14 февраля 2019, 20:49
В Астане стартовал матч Континентальной хоккейной лиги между "Барысом" и китайским "Куньлунь РС", пишет sports.kz.
На 15-й минуте матча форвард астанинской команды Павел Акользин забросил 183-ю шайбу "Барыса" в этом сезоне.
Таким образом, нападающий Акользин обновил рекорд астанинского клуба — 182 шайбы, который был достигнут в сезоне 2013/14.
К слову, это шестая шайба Павла Акользина в этом сезоне.
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