"Барыс" обновил свой рекорд в КХЛ

Нападающий Акользин обновил рекорд астанинского клуба — 182 шайбы, который был достигнут в сезоне 2013/14.

В Астане стартовал матч Континентальной хоккейной лиги между "Барысом" и китайским "Куньлунь РС", пишет sports.kz.

На 15-й минуте матча форвард астанинской команды Павел Акользин забросил 183-ю шайбу "Барыса" в этом сезоне.

Таким образом, нападающий Акользин обновил рекорд астанинского клуба — 182 шайбы, который был достигнут в сезоне 2013/14.

К слову, это шестая шайба Павла Акользина в этом сезоне.

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