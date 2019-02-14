"Сарыарка" обыграла "Горняк"

Перевес карагандинской команды составил два очка.

14 февраля в матче в рамках ВХЛ состоялась игра между карагандинским хоккейным клубом "Сарыарка" и ХК "Горняк" из Учалы, передает Zakon.kz.

В течение всего матча силы были равны, но после равного счета - 2:2 - карагандинцы усилились и завершили матч со счетом 4:2.

Главный тренер ХК "Южный Урал" Олег Черкасов прокомментировал встречу с ХК "Сарыарка":

- Выдержали натиск хозяев. Мы знали, что "Сарыарка" в последние матчи дома играет в давление. Не скрою, что мы играли вторым номером, выдержали натиск, забили нужные голы вовремя. Поздравляю ребят и болельщиков Орска с победой. Молодцы! Едем дальше в Усть-Каменогорск.

Главный тренер ХК "Сарыарка" Леонид Тамбиев после встречи с ХК "Южный Урал":

- Без настроя, без эмоций нельзя играть в хоккей. Еще один хоккейный урок. Половина команды, по непонятным мне причинам, сегодня была не готова к игре. Вроде готовились, вроде разбирали. Одного – двух – трех игроков по объективным причинам сегодня не было, то есть основных игроков оставили, дали сыграть другим, сделали ротацию. Но, почему-то, эти игроки были не готовы к матчу. Скамейка у нас не такая длинная, как хотелось бы. Теперь мне понятно на кого можно опереться в плей-оффе, а на кого нельзя. Здесь все закономерно, все по делу, соперника с победой. Надеюсь, что игроки сделают правильные выводы после матча и будут готовиться гораздо лучше к следующему сопернику.

Следующий матч "Сарыарки" в рамках чемпионата ВХЛ пройдет 21 февраля против "Ценг Тоу".

Составы команд:

"Сарыарка":

Вратари: Рейзвих (Бояркин);

Сиксна - Ибатуллин, Кицын - Махановский - Валицкий;

Метальников - Шульга, Бутузов - Зиазов - Ремов;

Чеботов - Кропечев, Ломако - Сарваров - Соколов;

Наместников - Буяльский, Железнов - Ряшенцев - Зеленков.

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