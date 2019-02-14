Казахстанский футбольный клуб обыграл сборную России

Матч посетил главный тренер сборной России Черчесов.

Кокшетауский "Окжетпес" обыграл юношескую сборную России (до 19 лет) в товарищеском матче на сборах в Турции, передает Vesti.kz.

Игра в Анталье завершилась со счетом 2:1. У "Окжетпеса" с пенальти забил хавбек Санат Жумаханов, а с игры отличился защитник Илья Калинин.

Отметим, что юношескую сборную России возглавляет известный в прошлом форвард Александр Кержаков. В 2018 году команда смогла с первого места выйти в элитный раунд отбора на Евро-2019.

Как сообщает пресс-служба "Окжетпеса", за прошедшим матчем наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, чья команда будет соперником Казахстана в отборе на Евро-2020.

"Окжетпес" в 2018 году стал чемпионом первой лиги и новый сезон начнет в премьер-лиге. В декабре главным тренером кокшетаусцев был назначен экс-тренер "Кайрата" Андрей Карпович.

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