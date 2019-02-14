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Взрыв газа обрушил жилой дом в Красноярске

Разрушены стены двух этажей.

Фото : pixabay.com14 февраля 2019, 21:38

В Красноярске в трехэтажном жилом доме произошел хлопок газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

О происшествии стало известно в 21:10 по местному времени (аналогично времени Астаны).

В доме 3 по улице Кандагарская разрушены стены второго и третьего этажей. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

"Спасены 12 человек, из них двое детей", — сказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.

На месте происшествия работают 25 человек и семь единиц техники.


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