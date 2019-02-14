Казахстану есть кем гордиться - Абаев

Глава МИК РК рассказал о проекте "100 новых лиц Казахстана".

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев считает, что республиканский проект "100 новых лиц" в очередной раз показал: Казахстану есть, кем гордиться и кого ставить в пример. Об этом глава МИК рассказал в программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар", передает Zakon.kz.

"С идеей о реализации проекта "100 новых лиц" выступил Президент в статье "Рухани жангыру". Суть статьи заключалась в том, что модернизация общественного сознания у населения невозможна без демонстрации наглядных жизненных, а самое главное - мотивирующих примеров. Мы хотим через СМИ, фильмы, интервью, встречи с общественностью рассказать людям о героях, которые живут рядом с нами. Этот проект в очередной раз продемонстрировал, что нам есть кем гордиться и кого ставить в пример", - считает Абаев.

Глава МИК РК рассказал об истории паралимпийца из Казахстана, который принимает участие в проекте, и подчеркнул, что таких людей должна знать вся страна.

"Вчера выступил паралимпиец по плаванию Ержан Салимгереев. В детстве он лишился руки и ноги, стал инвалидом. Долгое время не мог найти себя в жизни, но в какой то момент Ержан решил просто понять, на что он способен, и где границы его возможностей. Каждый день он посвящал плаванию, тренировался по три часа в день, улучшая свои показатели. Благодаря своему труду и упорству Ержан стал лучшим в Казахстане, затем в Азии, а теперь и в мире", - добавил министр.

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