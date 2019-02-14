"Барыс" одержал победу над "Кунь Лунем"

Дубль Акользина и гол Боченски помогли казахстанцам приблизится к победе в дивизионе Чернышева.

14 февраля в Астане хоккеисты "Барыса" обыграли китайский "Куньлунь Ред Стар" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1, передает Vesti.kz.

Вперед "Барыс" вышел на 15-й минуте, когда забил форвард Павел Акользин. Эта шайба помогла астанинцам побить свой рекорд по количеству голов за одну "регулярку" в КХЛ.

В начале второго периода у "Барыса" забил капитан Брэндон Боченски, но его взятие ворот на 22-й минуте было отменено после видеопросмотра. Впрочем, совсем скоро хозяева увеличили счет - на 30-й минуте отличился форвард Роман Старченко.

В третьем периоде команды обменялись шайбами. На 50-й минуте Акользин оформил дубль, забив в меньшинстве, но через 54 секунды канадский форвард "Куньлуня" Джастин Фонтэйн отыграл одну шайбу.

С 83 очками после 57 матчей "Барыс" лидирует в дивизионе Чернышева и занимает второе место в Восточной конференции. Вторым в дивизионе и третьим в конференции с 79 баллами после 60 игр идет "Авангард".

В следующем матче "Барыс" 16 февраля на своем льду примет как раз "Авангард". Эта игра начнется в 17:00 по времени Астаны и станет для казахстанского клуба последней домашней в "регулярке".

В предстоящем матче "Барысу" достаточно не проиграть в основное время, чтобы досрочно занять первое место в дивизионе Чернышева и второе - на "Востоке".

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