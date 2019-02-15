Многодетный отец-одиночка из Затобольска отстоял родительские права

Мама детей еще три года назад их бросила.

В ювенальном суде отец одиночка из поселка Затобольск смог отстоять свое право на воспитание троих детей. В органах опеки признали, что он не пьет и следит за детьми. Поводом же для судебного дела послужила малообеспеченность мужчины и обветшалая квартира, где ютится семья, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Алау".

Отдел образования Костанайского района долгое время пытался лишить отца одиночку родительских прав. Это дело даже дошло до областного ювенального суда. Но в суде 65-летний Виктор Городничев смог отстоять свое право на воспитание детей.

В органах опеки признали, что он не пьет и следит за детьми. Поводом же для таких жестких мер послужили плохие материальные условия семьи. К слову, мама детей еще три года назад их бросила.

"Как получилось, что дошло до суда? Потому что мы неоднократно беседовали с отцом по поводу проживания несовершеннолетних детей, он на тот момент не предпринимал шаги к улучшению", — объяснил специалист сектора охраны прав детства и защиты интересов детей ГУ "Отдел образования акимата Костанайского района" Самрат Исмагамбетов.

Действительно, квартира в 30 квадратных метров достаточно обветшала, видно, что нет женской руки в доме. А обеденный стол не богат на еду, но как признается сам Виктор Городничев, за детьми он следит, старается поддерживать порядок, помогать в уроках и изо дня в день дарить любовь и заботу, чтобы дети не боялись снова стать брошенными, как пару лет назад, когда лишились матери.

"Как их бросишь? Я их вообще могу только оставить на час самое большее, и то здесь все выключаю. Чтобы ни пожара, ничего не было. А вообще, я их приучаю к самостоятельности. Старший может сварить, не все конечно, но там рожки, макарошки, супчики какие-нибудь, чайник поставить. Я говорю, вообще они молодцы", — поделился Виктор Городничев.

Виктор Городничев сравнивает своих детей с обезьянками из одноименного советского мультфильма. Все озорные непоседы, но каждый талантлив. К примеру, 12-летний Владимир увлекается оригами, робототехникой и всем, что связано с ручной работой, 9-летний Ваня любит математику, отец хочет чтобы он стал военным, а самая маленькая 6-летняя Катя в планах отца будет врачом. У Виктора есть еще двое детей, но они взрослые и давно живут отдельно.

"Я сам любитель рыбачить, и детей приучаю тоже к этому, чтобы к природе ближе были, чтобы не избаловались. Я вообще настроен на то, чтобы дети почувствовали, что они от родителей никуда не делись. Самое основное то, что я их научил вежливости", — добавил многодетный отец.

Сейчас для семьи Городничевых помощь оказывают добровольцы, нашелся даже спонсор для установки пластиковых окон в квартире. А канцтовары и школьную форму им покупают по акции "Дорога в школу".

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