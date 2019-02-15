Учителя отказались вести занятия в школе из-за плесени

Школа покрылась плесенью после капитального ремонта.

В карагандинском селе Кызылжар закрыли школу … после капитального ремонта. Учеников теперь возят в соседний поселок. А в здании, на которое потратили 80 миллионов, снова будут чинить стены, пол и избавляться от плесени. Проводить там занятия стало небезопасно не только для детей, но и для педагогов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Трудно поверить, но в минувшем году здесь провели капитальный ремонт. Но уже через два месяца на стенах появились трещины и дыры, а повсюду зацвела плесень. Сырость уже уничтожила линолеум и новенький деревянный пол. Таким образом проделанный ремонт превратился в местную легенду.

Ольга Костецкая, жительница пос. Кызылжар:

- Как нам сказали, выделялось 82 миллиона тенге на ремонт школы. Честно скажу, 2 миллиона здесь было затрачено, а куда 80 дели, неизвестно. Но оно действительно: стены трескаются, грибок наружу лезет, в школах сырость стоит. Вот этот вот запах невыносимый. Это не капитальный ремонт – это просто замазывание глаз.

В ноябре и декабре подрядчик пытался исправить мелкие недоделки. Но с каждым днем их становилось все больше. Камера не может передать ужасного запаха, царящего здесь. После нескольких минут, проведенных в здании, начинает кружится голова и темнеть в глазах. Шокирует, как здесь целых 4 месяца занимались дети. Тревогу забили только после того, как на больничный стали выходить педагоги.

Это неслыханно, но в итоге учителя отказались нести знания в этих стенах. Отказались отпускать детей на занятия и родители. Поэтому с сегодняшнего дня учеников возят за 10 километров в соседнее село. Там теперь учатся в три смены.

Ирина Ершова, учитель:

- У них какие-то симптомы проявляются. Мы все образованные люди, мы смотрим и читаем симптомы этого грибка. Они никак не распознаются. Но все внутренности наши, естественно, страдают. И все об этом знают и никто ничего не предпринимает. Это страшно. Это ужасно. Мы все здесь невольные преступники того, что здесь происходит.

Сама школа начала рушиться после наводнения в 2015-м. И с тех самых пор сельчане просили ремонта. В итоге здание привели в порядок только в прошлом году. Ну а власти, принимая работу, по всей видимости, от волнения, не обратили внимания на качество ремонта. Теперь просят дать им и подрядчику месяц.

Айдар Оспанов, и.о. руководителя отдела образования Бухар-Жырауского района Карагандинской области:

- Вот этот вот деревянный пол убирается и заливается бетоном. И у них есть 7 лет гарантии, и они обещают все это сделать. Когда закончатся работы, мы пригласим санэпидстанцию, и если они дадут заключение, что можно учиться, что можно дальше продолжать, мы будем учиться здесь. Если нет – значит дальше будем подвозить детей.

Между тем рядом уже много лет стоит недостроенное здание. Планировалось, что это будет новая школа. Однако его районные чиновники признавали аварийным и продали по символической цене местному предпринимателю, всего за 2 с половиной миллиона тенге, и это еще больше возмущает сельчан.

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