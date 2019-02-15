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Дзюдоист-чемпион нанес травму Путину

Он провел на татами около часа.

Фото : washingtonexaminer.com15 февраля 2019, 06:27

Владимир Путин повредил безымянный палец во время тренировки по дзюдо в сочинском центре спортивной подготовки "Юг-спорт" с представителями сборных команд страны по боксу, дзюдо и вольной борьбе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

Во время спарринга с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым президент получил небольшое повреждение на правой руке, но после наложения обычного пластыря Путин продолжил тренировку. Он провел на татами около часа.

После того, как глава государства закончил отрабатывать приемы и броски, он пообщался со спортсменами. Он рассказал, что занятия дзюдо помогают ему улучшить настроение и смотреть на мир без "розовых очков". "На жизнь смотришь по-другому. Все начинает получаться, такое комплексное воздействие", — поделился он.

Путин занимается восточными единоборствами с 11 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006-м он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил диплом "Доктор в области дзюдо" южнокорейского университета Ёнин. Имеет черный пояс по карате.


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