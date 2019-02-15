В ВКО отменили школьные занятия
Занятия отменены из-за морозов и ветра.
Фото : pixabay15 февраля 2019, 06:33
В Восточно-Казахстанской области отменили школьные занятия, сообщает Zakon.kz.
Так, по информации Управления образования, В Семее минус 24° ветер 2 м/с. Отменяются занятия учащихся с 1-4 классов первой смены. В Районе Алтай минус 32°. Отменены занятия учащихся 1-9 классов обеих смен.
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