В ВКО отменили школьные занятия

Занятия отменены из-за морозов и ветра.

В Восточно-Казахстанской области отменили школьные занятия, сообщает Zakon.kz.

Так, по информации Управления образования, В Семее минус 24° ветер 2 м/с. Отменяются занятия учащихся с 1-4 классов первой смены. В Районе Алтай минус 32°. Отменены занятия учащихся 1-9 классов обеих смен.

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