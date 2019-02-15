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Магазин сгорел в Алматы

Обошлось без пострадавших.

Фото : Zakon.kz15 февраля 2019, 07:33

В Алматы ночью сгорел магазин, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Возгорание произошло в продуктовом магазине, расположенном на проспекте Абая между улицей Утеген батыра и проспектом Алтынсарина.

Предварительная площадь пожара - около 20 кв.м. Обошлось без пострадавших.


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