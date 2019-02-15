Магазин сгорел в Алматы
Обошлось без пострадавших.
Фото : Zakon.kz15 февраля 2019, 07:33
В Алматы ночью сгорел магазин, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Возгорание произошло в продуктовом магазине, расположенном на проспекте Абая между улицей Утеген батыра и проспектом Алтынсарина.
Предварительная площадь пожара - около 20 кв.м. Обошлось без пострадавших.
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