Магазин сгорел в Алматы

Обошлось без пострадавших.

В Алматы ночью сгорел магазин, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Возгорание произошло в продуктовом магазине, расположенном на проспекте Абая между улицей Утеген батыра и проспектом Алтынсарина.

Предварительная площадь пожара - около 20 кв.м. Обошлось без пострадавших.

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