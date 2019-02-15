Убийство собаки по кличке Трамп прокомментировали в США

За последние три года в офис поступило 14 жалоб от соседей на владельца убитой собаки.

Убийство собаки по кличке Дональд Трамп в американском штате Миннесота не носило политический характер, передает Lenta.ru со ссылкой на Fox News.

По словам шерифа округа Джексон, подозреваемый, застреливший пса, на законных основаниях защищал свой домашний скот на территории частной собственности. В заявлении правоохранителей говорится, что они решили разобраться в ситуации из-за вспышки угроз в социальных сетях, основанных на некорректной информации.

Слухи о политическом убийстве начали распространяться, так как хозяин собаки является активным сторонником президента США Дональда Трампа. Его сосед поддерживает демократов и, по мнению пользователей сети, преднамеренно убил животное.

Шериф подчеркнул, что за последние три года в офис поступило 14 жалоб от соседей на владельца убитой собаки. Сообщалось, что его питомцы нарушали частные границы, убивали домашний скот и нападали на людей.

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