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Хакеры взяли на себя ответственность за сбои в "ВКонтакте"

Хакеры пошли на этот шаг из-за того, что администрация соцсети не выплатила им вознаграждения за поиск и устранение уязвимостей в программном коде.

Фото : pixabay15 февраля 2019, 08:05

Произошедшие массовые сбои в социальной сети "ВКонтакте" были спровоцированы группой хакеров, передает РИА Новости.

Ранее в четверг в соцсети произошел массовый сбой - пользователям стали приходить личные сообщения со ссылкой, при нажатии на которую в профиле пользователя и сообществах публиковалась одна и та же запись.

Из текста поста следует, что хакеры пошли на этот шаг из-за того, что администрация соцсети не выплатила им вознаграждения за поиск и устранение уязвимостей в программном коде.

По их словам, они специально не сообщили о единственной ошибке в коде, которой они воспользовались, чтобы напомнить о себе. Однако они отметили, что делали это так, чтобы не причинить вреда пользователям.


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