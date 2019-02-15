"Я боюсь за свою жизнь". Жительница Костаная рассказала о преследованиях бывшего мужа

Через четыре месяца он выйдет из психдиспансера.

Жительница Костаная утверждает, что ей угрожает её бывший муж, который сейчас находится на принудительном лечении в Костанайском психиатрическом диспансере, передает Zakon.kz со ссылкой на "Алау".

По словам женщины, больше года она живет в постоянном страхе от того, что в любой момент бывший муж что-то с ней сделает. Женщина вспоминает, когда выходила замуж ничего такого не замечала. Муж был нормальным человеком, семьянином. В 2017 году у него умерла мама. После этого его, как подменили. Диагноз - "бредовое расстройство".

По ее словам, у мужа была необоснованная ревность. Мужчина постоянно караулил ее. Женщина написала заявление в полицию, однако меры так и не приняли - ее муж продолжал угрожать убийством. Дважды, как утверждает женщина, он уже нападал на нее и наносил побои.

В общей сложности женщина подала три заявления в полицию. По одному из них суд оштрафовал бывшего мужа Натальи. Женщина обратилась в психиатрический диспансер и узнала, что муж состоял на учете с 1982 года. Диагноз "Дебильность легкой степени".

Затем женщина обратилась с просьбой о принудительной госпитализации. Мужчину забрали в психдиспансер 28 октября 2018 года. Через своих родственников и друзей он продолжал угрожать жене.

"Говорит, что отсидит и выйдет. Терять ему нечего. Его лечащий врач говорит, что мне с детьми жить рядом с ним опасно и вообще находиться в одном городе", - рассказала женщина.

Она месяц находилась в кризисном центре Алматы. Когда вернулась, узнала, что дело о попытке изнасилования, закрыли.

"Он пытался меня изнасиловать в присутствии детей. Связал. Когда вернулась, мне сказали, что дело о попытке изнасилования закрыли, поскольку он находится на лечении в психдиспансере и по психическому состоянию не может участвовать в следственных действиях. Следователь решила, что в уголовном деле отсутствует состав правонарушения", - поделилась женщина.

Она утверждает, что находится с дочерьми 15 и 5 лет в безысходной ситуации. Обращения в различные инстанции не дают результата. Бывший муж на днях выходит из психиатрического диспансера. Четырехмесячное лечение завершается. Больше держать его там не могут.

"Нам страшно, мне страшно за детей. Нам негде жить, идти некуда. Разделить совместно нажитое имущество мы не можем без его согласия и решения суда, потому что он не может участвовать в судебных инстанциях. Так как он психически не здоров. У меня крик души. Я не знаю что делать дальше", - поделилась жительница Костаная.

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