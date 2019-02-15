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Рассекречены документы об Афганской войне

В ходе Афганской войны погибли, по разным оценкам, от 15 до 26 тысяч советских солдат.

Фото : Дмитрий Соколов / ТАСС15 февраля 2019, 08:59

Минобороны России рассекретило документы об Афганской войне, передает Lenta.ru.

Отмечается, что публикация приурочена к 30-летию вывода советских войск из Афганистана - 15 февраля 1989 года военный контингент полностью покинул территорию республики.

Среди выложенных документов - переведенные в "цифру" бумаги о задействованных в боевых операциях полках. Посетители портала смогут ознакомиться с целями и задачами, поставленными перед советскими войсками, о разведывательных и специальных операциях, а также героях и их подвигах.

Решение о поддержке коммунистического режима Афганистана и вводе в страну ограниченного контингента войск советское руководство приняло в 1979 году. Боевые действия с формированиями моджахедов продлились более девяти лет. В ходе Афганской войны погибли, по разным оценкам, от 15 до 26 тысяч советских солдат. Еще 54 тысячи военнослужащих получили ранения различных степеней тяжести.


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