Сапарбаев: Вопросы многодетных семей не останутся без внимания

Аким области взял на личный контроль все озвученные на встрече просьбы и предложения.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев в четрвег, 14 февраля, провел встречу с многодетными матерями региона. Речь зашла о проблемах, с которыми сталкиваются многодетные семьи, передает пресс-служба акима Актюбинской области.

Встреча состоялась в драмтеатре им. Т. Ахтанова. Вместе с главой региона просьбы порядка 500 многодетных мам выслушали "Қазақстанның Еңбек Ері" Куралай Байменова, секретарь областного маслихата Сания Калдыгулова и другие общественные деятели.

"8 февраля на отчетной встрече акима города мы пообещали, что ни один вопрос без рассмотрения, без помощи не останется. Глава государства уделяет особое внимание вопросам поддержки социально-уязвимых слоев населения. Поэтому для их решения будут применены все имеющиеся законные пути", - сказал, открывая встречу, Бердыбек Сапарбаев.

В ходе открытого диалога, продлившегося около двух часов, многодетные женщины озвучили самые разные вопросы: от увеличения пособий по уходу за ребёнком до просьб о помощи в погашении потребительских кредитов. Наиболее острый вопрос – жилищный, он звучал гораздо чаще других. Аким области внимательно выслушал предложения и обещал, что не оставит без внимания ни одну из просьб и жалоб.

"Около 70 процентов вопросов, озвученных за эту неделю нуждающимися в помощи актюбинцами, касаются жилья. По закону, претенденты на жилье от государства должны подать заявление, встать в очередь. Но некоторым многодетным семьям, семьям, в которых есть граждане с инвалидностью, проживающие в аварийных домах, будем помогать за счет спонсоров. Сейчас мобильные группы объезжают такие семьи, и специальная комиссия решает, кому, как и чем сможем помочь", - отметил глава региона.

Бердыбек Сапарбаев также сообщил, что вопросы, находящиеся в компетенции центральных госорганов, будут направлены в созданную по поручению Президента правительственную рабочую группу по поддержке материнства и детства.

Некоторые вопросы многодетных мам были решены на месте. В целом, аким области взял на личный контроль все озвученные на встрече просьбы и предложения.

Отметим, в целях улучшения взаимосвязи населения с государственными органами акимат Актюбинской области с 11 февраля проводит масштабную акцию "Дни открытых дверей", в ходе которой жители области могут напрямую обратиться по личным вопросам к руководителям и специалистам акимата Актобе, областных управлений, правоохранительных органов и коммунальных служб. За три дня работы четыре общественные приёмные посетили свыше 3300 человек, озвучив порядка 3500 вопросов.

Кроме того, продолжается работа мобильных групп, которые объезжают малообеспеченные и многодетные семьи и по мере возможности решают их социальные проблемы. Акция, инициированная руководством региона, никого не оставила равнодушным, к ней подключились общественные деятели, руководители госорганов, волонтеры, молодежь, активное участие принимают и местные предприниматели. Ежедневно десятки семей из социально-уязвимых слоев населения получают помощь в виде продуктов питания, оплаты коммунальных долгов, обеспечения углем и др.

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