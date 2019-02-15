Замакима Акмолинской области получил новую должность в акимате Астаны

Нурлан Нуркенов будет курировать вопросы внутренней, молодежной политики и информации, культуры, здравоохранения, образования, социальной защиты, физической культуры и спорта.

Распоряжением акима столицы Нурлан Нуркенов назначен заместителем акима, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Заместитель акима будет курировать вопросы внутренней, молодежной политики и информации, культуры, здравоохранения, образования, социальной защиты, физической культуры и спорта.

Нуркенов Нурлан Жанбыршыулы – уроженец Целинограда, родился 3 ноября 1976 года. Окончил Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Национальную школу государственной политики Академии при Президенте РК, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал менеджером в МЧП "Шамшырак" в 1995 году. С 2003 по 2006 год работал главным специалистом отдела организационно-инспекторской работы, заведующим отделом производственной сферы аппарата акима Астаны.

С 2006 по 2010 год был заместителем, заведующим отделами по управлению подведомственными организациями, капитального строительства и технического надзора, официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента РК. В 2010 году назначен руководителем в ТОО "Мөлдір су", Астана.

С 2013 по 2014 год – аким Бурабайского района. В 2014 году назначен заместителем акима Акмолинской области по вопросам производственной сферы. В 2017 году назначен государственным инспектором Администрации Президента РК. Награжден медалями: "Астананың 10 жылдығы", "Ерен еңбегi үшiн".

Женат, имеет четверых детей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!