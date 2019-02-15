Концерт Мадины Исламовой и Бауржана Андержанова пройдет в Астане

Артисты отметили, что для них большая честь исполнять музыкальные шедевры перед жителями и гостями столицы и дарить им свое творчество.

Выпускница Венской консерватории, солистка театра "Астана Опера" сопрано Мадина Исламова и солист театров "Астана Опера" и Aalto Musiktheater (Эссен, Германия) бас-баритон Бауржан Андержанов 17 февраля дадут концерт на сцене Камерного зала "Астана Опера". Партию фортепиано исполнит Амина Тайкенова ин дер Шмиттен, сообщает пресс-служба театра.

Мадина Исламова и Бауржан Андержанов ведут активную концертную деятельность. Так, певица дала сольные концерты во дворце Хофбург в Вене (2011) и в Камерном зале театра "Астана Опера" в рамках III Международного фестиваля "Шелковый путь" (2016). Значимое выступление солистки состоялось на сцене Государственного Кремлевского дворца. Недавно она с успехом дебютировала в партии Мюзетты на сцене "Астана Опера". Блистала в концертных залах Казахстана, а также в городах Испании, Германии, Великобритании и России. Мадина Исламова уже полюбилась зрителям исполнением "Казахского вальса" Л. Хамиди и партией Карлыгаш из оперы "Кыз Жибек" Е. Брусиловского.

В свою очередь, Бауржан Андержанов выступал на сценах оперных театров La Nuova Fenice (Озимо, Италия), Граца (Австрия), Сан-Этьена (Франция), а также в престижных залах Gaveau в Париже, Konzerthaus в Вене и в Италии, и Германии.

Для публики "Астана Опера" солисты приготовили арии, романсы и песни из сокровищницы мировой и национальной музыкальной классики таких выдающихся композиторов, как Е. Брусиловский, Дж. Пуччини, Р. Штраус, Дж. Финци, Э. Бэйкон, А. Даргомыжский, П. Чайковский и С. Рахманинов.

Артисты отметили, что для них большая честь исполнять музыкальные шедевры перед жителями и гостями столицы и дарить им свое творчество. – Всегда приятно выступать в компании замечательных коллег перед дорогими сердцу слушателями, - заключили вокалисты.

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