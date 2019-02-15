В Шымкенте наградили спасительницу ребенка от педофила
Женщине вручили благодарственное письмо.
Фото : Otyrar.kz15 февраля 2019, 10:19
На отчетной встрече начальника департамента полиции Шымкента наградили Оралкуль Айтжанову, передает Zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Женщине вручили благодарственное письмо.
В своем обращении главный полицейский третьего мегаполиса поблагодарил женщину и пожелал успехов.
"Спасибо за такое внимание, но это долг каждого гражданина. Я тот день помню, как сейчас, я была на улице, решила подышать свежим воздухом. Тут услышала крик ребенка, сразу побежала и начала стучаться в подъезд. Не знаю как, дверь открылась, а там этот изверг. Я начала его бить, пока он убегал, я позвонила родителям, сообщила. Потом побежала за ним, я его повалила, но потом не справилась. Не дай Бог такого никому", — сказала Оралкуль Айтжанова.
Летом 2018 года в одном из многоэтажных домов, в подъезде, на маленького мальчика напал педофил, спасла его неравнодушная соседка.
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