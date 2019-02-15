Центр для реабилитации душевнобольных людей в Павлодаре получил новый дом

Клубный дом "Альрами" больше семи лет оказывает специальные социальные услуги людям с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет.

Общественная организация, занимающаяся социальной реабилитацией душевнобольных людей, получила новое здание – двухквартирный частный дом, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Новый дом клуба "Альрами" в два раза больше прежнего, его площадь составляет 230 квадратных метров. Постояльцы дома могут спокойно получать арт-терапию, заниматься в вокальной и театральной студии, изучать иностранные языки и компьютерную грамотность, улучшать навыки самообслуживания и поведения в быту. Новоселов навестил аким Павлодарской области Булат Бакауов, по чьей инициативе провели благотворительный бал, на котором бизнесмены региона собрали более 20 миллионов тенге на покупку здания для общественников.

- Мы обязательно будем помогать клубному дому "Альрами" и дальше, - пообещал глава региона. – Думаю, в этом году мы проведем благотворительный бал более масштабно, чтобы таким образом поддерживать клуб.

Заместитель директора клубного дома Бибигуль Шарипова рассказала, что помимо просторного и уютного дома общественная организация получили участок в 7 соток. Здесь для постояльцев клубного планируют построить небольшой спортзал, чтобы они могли заниматься физкультурой в любое время года.

Клубный дом "Альрами" больше семи лет оказывает специальные социальные услуги людям с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет. Реабилитацию в клубе уже прошли около 600 человек. К слову, общественная организация прошла международную аккредитацию в Международном центре Клубного дома в Нью-Йорке, став единственной аккредитованной в своем роде на территории Центральной Азии.

Адиль Аскеров

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