Депутат Верховной рады объяснил "феномен Зеленского"

Несмотря на неопытность, Зеленский "будет однозначно лучше Порошенко" - депутат.

"Феномен Зеленского" заключается в "форме протеста" украинцев, заявил депутат Верховной рады, кандидат на пост главы государства Евгений Мураев в эфире программы "Ринг Тайм", видео с которой политик опубликовал на своем YouTube-канале, передает РИА новости.

По его словам, лидерство шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского в ряде соцопросов объясняется формой протеста граждан страны. Так парламентарий ответил на вопрос журналиста о "феномене Зеленского".

Мураев добавил, что за шоумена в основном готова голосовать молодежь, однако, по мнению политика, молодежь "не ходит на выборы", и шансы на победу будут, только если Зеленский сможет "мобилизовать свою молодую часть избирателей".

Также депутат указал на недостаток политического опыта его оппонента на выборах.

"Чтобы управлять государством, надо понимать, как оно устроено. Нужно понимать, как функционируют исполнительная, законодательная, представительская ветви власти, как формируются бюджеты, готовится отопительный сезон, что такое доходы, спецфонды, расходы бюджета. Нельзя прочитать книжечку и завтра идти", - заключил Мураев.

Он уточнил, что, несмотря на неопытность, Зеленский "будет однозначно лучше Порошенко".

Стоит отметить, что согласно последним данным исследования социологической группы "Рейтинг", шоумен выбился в лидеры рейтинга кандидатов в президенты Украины - его готовы поддержать 21,9 процента тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании.

По данным опроса, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко поддерживают 19,2 процента опрошенных, действующего президента Петра Порошенко - 14,8 процента, лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко - 10,4 процента, экс-министра обороны Анатолия Гриценко - 8,4 процента. Лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко поддерживают — 6,5 процента, лидера партии "Наши" Евгения Мураева — 3,4 процента, мэра Львова Андрея Садового — 2,4 процента, Александра Шевченко от партии УКРОП - 2,2 процента. Рейтинг других кандидатов - менее двух процентов.

4 февраля Центральная избирательная комиссия Украины завершила прием документов для регистрации кандидатов в Президенты на выборы 31 марта, получив их от 89 претендентов.

Владимир Александрович Зеленский - украинский шоумен, политический деятель, артист, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии "Квартал-95", продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года.

Актер поддержал Евромайдан и выступал перед его участниками. Во время эскалации конфликта на Украине Зеленский поддержал действия украинской армии и добровольческих националистических батальонов, выступал с концертами перед украинскими военнослужащими, принимавшими участие в боевых действиях в Донбассе, совместно с другими участниками "95-го квартала" пожертвовал на нужды националистических батальонов один миллион гривен. В своих выступлениях начал высмеивать российских политиков и жителей России, ДНР и ЛНР.

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