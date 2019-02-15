Курс доллара составил 377,54 тенге на торгах

В обменниках доллар продают по 377,9-378 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_SPT) составил 377,54 тенге за доллар, объем торгов – 28,25 млн долларов.

Торгов по другим валютам не было.

В обменниках курс доллара - 376,3-377,9 тенге, евро - 426,1-428,5 тенге, рос.рубля - 5,67-5,72 тенге.

В торгах приняли участие 17 банков.

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