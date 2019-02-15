Курс доллара составил 377,54 тенге на торгах
В обменниках доллар продают по 377,9-378 тенге.
Фото : Zakon.kz15 февраля 2019, 11:31
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_SPT) составил 377,54 тенге за доллар, объем торгов – 28,25 млн долларов.
Торгов по другим валютам не было.
В обменниках курс доллара - 376,3-377,9 тенге, евро - 426,1-428,5 тенге, рос.рубля - 5,67-5,72 тенге.
В торгах приняли участие 17 банков.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4958141-7455860cf4e3f04f7318d389dde39b5d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...