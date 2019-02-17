Красивые девушки, скандалы, шедевры. Итоги второй недели февраля в культуре

Самые яркие события культурные события 9-15 февраля.

Деятели искусства в творчестве всегда стремятся к прекрасному. Уходящая неделя в мире культуры не стала исключением, все пытались ответить на вопрос, что есть красота, и как увидеть возвышенное и прекрасное, даже если произведение далеко не в светлых тонах. Zakon.kz предлагает обзор самых ярких событий недели в культуре.

Данэлия Тулешова выступила на американском телешоу талантов The world’s best. Ее выступление было настолько прекрасным, что судьи рыдали от счастья, по их коже бежали мурашки, и назвали 12-летнюю казахстанку вокальным чудом. Сама же Данэлия восхищается выступлениями каждого участника шоу и немного расстроена, что ей придется соревноваться за главный титул с не менее знаменитым соотечественником Димашем Кудайбергеном.

Вышел в казахстанский прокат долгожданный фильм Сергея Дворцевого "Айка". Картину с первого взгляда никак не назовешь прекрасной. Показана тяжелая жизнь киргизской эмигрантки, пытающейся любыми способами выжить в Москве. Но присмотревшись, мы видим прекрасное в стиле подачи, актерской игре Самал Еслямовой, зритель будто сам ощущает в своем теле все то, что чувствует главная героиня. И понимает очень многие вещи, в том числе, как важно любить свою родину. Такой катарсис, духовное очищение и есть самый верный путь к прекрасному.

Самал Еслямова на показе фильма в Астане рассказала о новой роли. Теперь она начну работу над новой художественной картиной в России и сыграет российскую казашку.

В мировом кино одним из главных событий стала церемония вручения наград по версии Британской академии кино и телеискусства (BAFTA), прошедшая по традиции в Королевском Альберт-холле в Лондоне. Лучшим фильмом стала черно-белая мексиканская лента режиссера Альфонсо Куарона "Рома". Фильм тоже тяжелый, рассказывает о жизни мексиканской семьи в начале 1970-х годов, судьба которой полностью меняется после расстрела студенческой демонстрации во время католического праздника в Мехико (неофициально это событие, произошедшее в июне 1971 года, получило название "Резня тела Христова").

Трагические события часто вдохновляют деятелей искусства на прекрасные шедевры, получающие отклик в сердцах миллионов людей.

На завершившемся в американском Анахайме чемпионате четырех континентов казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева посвятила свой номер на показательных выступлениях прославленному соотечественнику Денису Тену, скончавшемуся летом прошлого года от рук автоворов. Прокат Турсынбаевой, завоевавшей на этом турнире серебряную медаль в женском одиночном катании, растрогал публику и весь мир до слез. Это было действительно красиво и чувственно.

Денис был любимчиком в мире фигурного катания. Не зря спортсмены со всего мира – олимпийские чемпионы и чемпионы мира, по завершении каждого сезона любезно принимали приглашение Тена посетить Казахстан и выступить на его ледовом шоу "Денис Тен и друзья". Документальный фильм "Денис Тен. Величайшее шоу" повествует как раз об этом. Работу, автором которой был прославленный казахстанский фигурист, покажут в ближайшее время в одном из алматинских кинотеатров.

Событие со знаком минус, отчасти связанное с цирковым искусством, произошло в Instagram. В аккаунте российского дрессировщика тигров Мстислава Запашного, приехавшего в Казахстан с гастролями, появился пост, оскорбляющий жителей нашей страны. Спустя некоторое время пост исчез, дрессировщик записал видеообращение, в котором сообщил, что его аккаунт якобы взломали.

За родственника заступился Эдгард Запашный, также известный российский дрессировщик. Однако внимательное изучение комментариев в Instagram, которые оставляют представители этой династии, наводит на разные мысли.

Instagram прочно вошел в жизнь деятелей культуры. А потому потеря подписчиков, даже из-за технического сбоя, слегка встревожила не только Селену Гомес и Ариану Гранде, но и казахстанских медийных личностей.

Ну а пока узбекским артистам запретили пропагандировать политику президента , у двойника гитариста Kiss горят волосы прямо на сцене, наши дизайнеры и модели покорили всех на конкурсе "Платье мира-2019".

В завершении недели произошло историческое событие - Девушка из Казахстана впервые выиграла пресижный международный конкурс красоты. Титула Miss Heritage International-2019 удостоилась Гульбану Мадиярова. Еще приятнее, что не одной красотой и талантом могут похвастать наши девушки. На Miss Heritage International-2019 жюри также отметило умение Гульбану Мадияровой вкусно готовить блюда национальной кухни и танцевать национальный танец, наградив ее титулом Miss Ethnic Heritage-2019. А Балнур Алимхалиева выиграла титул "Best body".

"Ощущения незабываемые. Чувствую себя счастливой. Номинации, конечно,это здорово, но это был бесценный опыт для меня, в первую очередь. Думаю,что для первого моего международного конкурса две номинации- это здорово.

Я рада за Мисс Центральную Азию - Гульбану Мадиярову. На протяжение всего конкурса мы были вместе. Мы поддерживали друг друга. Нас называли близнецами и сестрами", - рассказала нам Балнур Алимхалиева.

Гульбану Мадиярова учится на экономиста в колледже "Кайнар" в Алматы. Участвовать в конкурсах красоты девушка начала с 2016 года. Она представляла Казахстан на Face of Beauty International 2016 в Монголии. Балнур Алимхалиева - музыкант, учится в алматинском музколледже имени Чайковского, финалистка "Мисс Алматы-2018".

Что важнее – красота или ум? Ответы на эти вопросы не найдут еще долго. Важнее, чтобы как можно больше людей имели хороший вкус и могли получать эстетическое удовольствие от прекрасного во всех его проявлениях.

Альберт Ахметов

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