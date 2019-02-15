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Порядка 40 бывших воинов-афганцев служат в МВД и Нацгвардии

В МВД прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Фото : п/служба15 февраля 2019, 12:11

Сегодня в рядах казахстанской полиции и Национальной гвардии служат порядка 40 сотрудников, прошедших афганскую войну, более 700 офицеров находятся в запасе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На торжественном собрании заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди наградил сотрудников и ветеранов войнов – интернационалистов органов внутренних дел и Национальной Гвардии и отметил вклад ветеранов, сотрудников в становление правопорядка и безопасности на территории Афганистана. Также он поздравил ветеранов с юбилейной датой, пожелал крепкого здоровья, благополучия.

Мероприятие завершилось праздничным концертом Культурного центра МВД.

К юбилею была подготовлена фотовыставка из фонда Музея МВД, рассказывающая о боевых буднях и геройских поступках войнов-"афганцев", служивших в полиции, Национальной гвардии, службе спасения и уголовно-испольнительной системе РК.


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