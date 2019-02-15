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Кубок Дэвиса. Сборная Казахстана узнала своих соперников

Восемнадцать сборных примут участие в финальном турнире с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде.

Фото : Федерация Тенниса Казахстана15 февраля 2019, 12:25

14 февраля в Мадриде (Испания) состоялась жеребьёвка финального этапа Кубка Дэвиса, передает пресс-служба Федерации Тенниса Казахстана.

Сборная Казахстана попала в группу Е, где сыграет с командами Великобритании и Нидерланды.

Поединки будут состоять из двух одиночных и одного парного матчей.

18 команд, которые примут участие в турнире, были распределены по группам:

Группа А: Франция, Сербия, Япония

Группа В: Хорватия, Испания, Россия

Группа С: Аргентина, Германия, Чили

Группа D: Бельгия, Австралия, Колумбия

Группа E: Великобритания, Казахстан, Нидерланды

Группа F: США, Италия, Канада

В плей-офф выйдут восемь команд:шесть первых мест и два лучших вторых.

Казахстан в четвертьфинале встретится с сильнейшей командой группы C.

Восемнадцать сборных примут участие в финальном турнире с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде.

Напомним, что сборная Казахстана в первом раунде Мировой группы Кубка Дэвиса победила Португалию со счётом 3:1.


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