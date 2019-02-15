Кубок Дэвиса. Сборная Казахстана узнала своих соперников
Восемнадцать сборных примут участие в финальном турнире с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде.
14 февраля в Мадриде (Испания) состоялась жеребьёвка финального этапа Кубка Дэвиса, передает пресс-служба Федерации Тенниса Казахстана.
Сборная Казахстана попала в группу Е, где сыграет с командами Великобритании и Нидерланды.
Поединки будут состоять из двух одиночных и одного парного матчей.
18 команд, которые примут участие в турнире, были распределены по группам:
Группа А: Франция, Сербия, Япония
Группа В: Хорватия, Испания, Россия
Группа С: Аргентина, Германия, Чили
Группа D: Бельгия, Австралия, Колумбия
Группа E: Великобритания, Казахстан, Нидерланды
Группа F: США, Италия, Канада
В плей-офф выйдут восемь команд:шесть первых мест и два лучших вторых.
Казахстан в четвертьфинале встретится с сильнейшей командой группы C.
Восемнадцать сборных примут участие в финальном турнире с 18 по 24 ноября 2019 года в Мадриде.
Напомним, что сборная Казахстана в первом раунде Мировой группы Кубка Дэвиса победила Португалию со счётом 3:1.
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