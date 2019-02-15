Осторожно! Скользко: Lada вылетела с трассы и врезалась в дерево под Алматы
Мужчина в качестве частного таксиста вез трех пассажиров. Всех четверых с разными травмами госпитализировали.
Фото : zakon.kz15 февраля 2019, 12:33
На трассе Алматы-Жетыген, недалеко от поселка Байсерке, автомобиль врезался в дерево, сообщает Zakon.kz.
Водитель Lada Granta ехал в сторону Алматы, не доезжая до Байсерке, на скользкой дороге не справился с управлением на затяжном повороте. Машина вылетела на обочину и врезалась в дерево. Автомобиль от удара развернуло.
Мужчина ехал с тремя пассажирами, которых вез в качестве клиентов. Всех четверых с разными травмами госпитализировали.
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ДТП на трассе Байсерке/Жетiген, подробности уточняются... гололёд на трассе будьте осторожны!!!!
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