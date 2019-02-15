Ашимбаев: Поддержка многодетным семьям должна быть комплексной

Новшества будут касаться не только государственных льгот, но и адресной помощи, оказываемой волонтерами и предпринимателями-меценатами.

По поручению главы государства в стране проводится масштабная работа по совершенствованию социальной сферы, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал первый заместитель председателя партии "Нұр Отан" Маулен Ашимбаев.

Как известно, по поручению Президента страны недавно был создан новый консультативно-совещательный орган при партии "Нұр Отан" - Республиканский совет по защите прав детей. Через Совет по защите прав детей партийцы намерены добиться значительного увеличения поддержки многодетных семей, а также пересмотреть подходы в сфере защиты прав и законных интересов подрастающего поколения.

Маулен Ашимбаев напомнил о существующих механизмах и видах государственной социальной помощи населению, а также остановился на нескольких конкретных направлениях, в рамках которых будет активно работать новый Совет при партии. Маулен Ашимбаев также рассказал о партийном проекте "Бақытты отбасы".

"Этот проект направлен на то, чтобы оказывать системную поддержку, помощь многодетным, малообеспеченным семьям. В рамках него будут реализовываться конкретные меры. Сегодня мы видим, что многие казахстанские семьи не могут получить ту помощь, которая им положено по закону в силу каких может бюрократических преград, в силу незнания или не информированности", - сказал он.

В целом Ашимбаев отметил, что новшества будут касаться не только государственных льгот, но и адресной помощи, оказываемой волонтерами и предпринимателями-меценатами.

"Любой желающий может обратиться в одну из наших общественных приемных по всей стране и получить там необходимые консультации по этому вопросу", - отметил первый заместитель председателя партии "Нұр Отан".

Спикер также сообщил, что молодежным крылом "Жас Отан" совместно с профильными госорганами будет осуществлен подворовой обход семей во всех населенных пунктах страны. Это поможет выявить нуждающихся граждан, в том числе и тех, кто никогда не обращался за социальной помощью. В дальнейшем жасотановцы намерены взять шефство над детьми из таких семей.

"Очень важно, что через подворовой обход мы сможем использовать превентивные меры. Благодаря психологам и специалистам органов соцзащиты мы надеемся на ранней стадии выявлять семьи из группы риска. Очень важно не только бороться с последствиями, но и не дать детям перейти в разряд попавших в тяжелую жизненную ситуацию", - уверен Ашимбаев.

Республиканский совет по защите прав детей создан при партии "Нұр Отан" по поручению Президента 7 февраля 2019 года. В состав нового консультативно-совещательного органа вошли депутаты Мажилиса Парламента РК, представители государственных органов и неправительственных организаций, профильные эксперты и общественные деятели.

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