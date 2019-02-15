В Павлодаре появится "Дом инвестора"

Для стимулирования деловой активности и поддержки бизнеса мы активно используем инструменты государственных программ - глава региона.

Об этом на отчетной встрече перед населением заявил аким Павлодарской области Булат Бакауов, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

По словам главы региона, "Дом инвестора" откроют уже в этом году в здании, где раньше располагался филиал АО "КазТрансОйл". Здесь по опыту Южной Кореи, Японии и Грузии инвестор по принципу "одного окна" сможет получить полное сопровождение проекта и все виды услуг.

- Инвестиции –это кровеносные сосуды экономики, привлекая их, мы поддерживаем динамичное развитие, - заявил аким области. - В целом, по объемам привлеченных инвестиций область держит свою планку. За 2018 год объем инвестиций в основной капитал превысил 473 миллиарда тенге, а за 3 года этот показатель составил почти 1,4 триллиона тенге. Особое удовлетворение приносит то, что порядка 100 миллиардов тенге – это инвестиции малого и среднего бизнеса.

Как отметил Булат Бакауов, в предпринимательском секторе сегодня действует почти 44 тысячи субъектов, где занято более 131 тысячи человек или 32% от экономически активного населения.Объем налоговых поступлений от данного сектора вырос на 6% и составляет около 63 миллиардов тенге.

- Для стимулирования деловой активности и поддержки бизнеса мы активно используем инструменты государственных программ, - сообщил глава региона. - В рамках Дорожной карты бизнеса поддержку получили 450 субъектов предпринимательства на сумму 2,6 миллиарда тенге.По системе микрокредитования в рамках четвертой социальной инициативы Президента и Программы продуктивной занятости объем средств увеличен в 1,5 раза. В результате450 начинающих предпринимателей получили возможность организовать собственное дело. Большая часть из них – 91% – это сельские жители.

Глава региона подчеркнул, что альтернативной мерой инвестирования в развитие МСБ является налоговая амнистия по инициативе Главы государства. Сейчас более 3000 предпринимателей региона имеют задолженность перед бюджетом на 18,4 миллиарда тенге. Списание пени по долгу даст им "второе дыхание" и оздоровит экономику региона.

Адиль Аскеров

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