В Актюбинской области модернизировали 75 предприятий на 105 миллиардов тенге

Развитие цифровизации и внедрение новых технологий позволяет повышать производительность труда и конкурентоспособность - Сапарбаев.

Согласно Посланию главы государства "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» с 2017 года в Актюбинской области активизирована работа по проведению модернизации и цифровизации на предприятиях. По итогам двух лет модернизировано порядка 75 предприятий на общую сумму 105 млрд. тенге, передает пресс-служба акима Актюбинской области.

Об этом сообщил аким области Бердыбек Сапарбаев в ходе отчетной встречи с населением.

"Развитие цифровизации и внедрение новых технологий позволяет повышать производительность труда и конкурентоспособность. В 2019 году только в промышленности планируется модернизировать и цифровизировать не менее 55 предприятий. В результате их производительность труда должна увеличиться на 7%, а объем промышленности на 14%», - сказал Б.Сапарбаев.

Аким области также подчеркнул, что будет продолжено планомерное развитие обрабатывающего сектора. Отметим, за последние 5 лет доля обрабатывающей промышленности в валовом региональном продукте выросла с 7,3% до 11,6%. По итогам текущего года ВРП ожидается на уровне 2,4 триллиона тенге.

Добавим, по итогам 2018 года в Актюбинской области произведено промышленной продукции на рекордные для региона 1,9 триллиона тенге. Рост производства составил 5,6%.

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