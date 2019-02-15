В Туркестанской области для поддержки многодетных матерей запустят проект "Қолғабыс"

В Туркестанской области, где сохранились традиционные семейные ценности, многодетные семьи вносят весомый вклад в национальную демографию - аким.

В Туркестанской области решены три важных вопроса в сфере здравоохранения на 100%. Во-первых, в 62 населенных пунктах с численностью населения до 800 человек установлены модульные медицинские пункты, полностью решен вопрос о потребности в медпунктах. Во-вторых, все жители получили электронные паспорта здоровья. И в третьих, обеспеченность медицинских организаций компьютерами достигла 100%. Об этом на очередном годовом отчете перед населением сообщил глава региона Жансеит Туймебаев, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

В ходе выступления аким области подробно остановился на работе по цифровизации, оснащению материально-технической базы организаций здравоохранения региона и повышению квалификации специалистов. В частности, в Кентау, Сайрамском и Сарыагашском районах открылись инсультные центры, областную службу скорой помощи оснастили 37 санитарными автомобилями.

Также глава области отметил, что глава государства уделяет особое внимание развитию и укрепления института семьи. В связи с этим, в этом году единственный в регионе детский дом перешел на работу в формате "Дом семьи”.

"В Туркестанской области, где сохранились традиционные семейные ценности, многодетные семьи вносят весомый вклад в национальную демографию. На сегодняшний день в области проживает более 130 тысяч многодетных семей. Из них 16 500 семей получают адресную социальную помощь. В этом году в рамках проекта "Қолғабыс” мы намерены реализовать комплекс мероприятий, направленных на оказание специальной помощи безработным родителям из многодетных семей, предоставление детям технического и профессионального образования. В частности, в текущем году в области в рамках программы продуктивной занятости "Еңбек" более 3700 детям, в том числе из многодетных семей предоставят гранты технического и профессионального образования на сумму 3,3 млрд. тенге", - подчеркнул Ж.Туймебаев.

Стоит отметить, работа по социальной поддержке граждан в области на этом не ограничится. Напомним, в прошлом году в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы мерами занятости было охвачено 69 682 человек, годовой план перевыполнен на 10,1%. 1160 человек получили 6,2 млрд. тенге льготных микрокредитов, при этом трудоустроено 44 097 человек. На краткосрочное профессиональное обучение направили 5 440 человек, трудоустроено 4 117 человек. Более того, 4 529 граждан направили на социальные рабочие места, из них 2 818 трудоустроены на постоянную работу. Помимо этого, на молодежную практику направлено 4305 человек.

Вместе с тем, в целях обучения востребованных специальностей в сельской местности реализуется проект "Каждому аулу - свой мастер". В рамках проекта 2558 граждан направлены на обучение по 24 специальностям. Отметим, всего с начала года создано 31 000 новых рабочих мест.

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