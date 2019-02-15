Директора школ будут сидеть на первых этажах в маленьких кабинетах

Школы, больницы, поликлиники, колледжи, детсады и руководители прочих организаций должны переформатировать свой стиль работы.

О результатах мониторинга школ на предмет оптимизации занимаемых площадей администрациями школ на брифинге в АДГСПК рассказала руководитель проектного офиса "Астана-адалдық алаңы", территориального департамента Агентства по г. Астана Жазира Жылкышиева, сообщает Zakon.kz.

Главой государства в Послании народу Казахстана отмечена необходимость оптимизации неэффективных бюджетных затрат. "Качество" должно стать новым стилем жизни государственного служащего, а самосовершенствование – его главным принципом. Госслужащие новой формации должны сократить дистанцию между государством и обществом. Непременно это касается не только госслужащих, но и руководителей подведомственных организаций.

Школы, больницы, поликлиники, колледжи, детсады и руководители прочих организаций должны переформатировать свой стиль работы.

Сегодня кабинеты большинства руководителей имеют большие, нерационально используемые площади. Проведенный мониторинг школ столицы показал, что большинство директоров располагаются в кабинетах по 40 и 50 квадратных метров. При том, что в школах существует проблема с перегруженностью учебных классов и наличием трехсменной формы обучения.

Кроме того, имеются приемные, комнаты отдыха, комнаты для встречи гостей, что составляет порядка 90 квадратных метров. Имелись случаи определения кабинетов с большой площадью для сотрудников администрации (бухгалтера, кадровая служба). Безусловно, это продиктовано существующими нормативно-правовыми актами в сфере строительства.

Типовыми правилами регламентировано количество квадратных метров выделяемых для сотрудников администрации. (Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства СП РК 3.02-111-2012) (32 кв.м. кабинет директора + 12 кв.м. приемная-делопроизводитель)

Однако, в свете поручений Главы государства по оптимизации расходов проектом "Астана – адалдық алаңы" будут предложены изменения в нормативные акты в части оптимизации площадей для сотрудников администрации.

Также, проектом в столице для первых руководителей государственных учреждений запускается акция "Новый формат". Как показывает практика, снижения стоимости аренды помещения и его обслуживания за счет оптимизации занимаемых площадей, является действенным способом экономии бюджетных средств.

На первом этапе проектом "Астана – адалдық алаңы" инициировано проведение оптимизации кабинетов администрации школ.

Директора школ поддержали данную инициативу и уже все передали свои кабинеты для классов дополнительного образования. Новые же кабинеты директоров с уменьшенной площадью будут располагаться на первых этажах. Расположение кабинетов директоров на 1 этаже поспособствуют повышению их доступности для детей и родителей учащихся.

К примеру, директором школы-лицей №54 освобождены личный кабинет, приемная и комната отдыха общей площадью 90 кв.м. в котором теперь размещен кабинет учительской с рабочей зоной, coffee room и зоной рекреации для учителей. Новый кабинет директора составляет 13 кв. м.

В школе-гимназии №17 взамен имевшегося ранее кабинета директора площадью 40 кв.м и кабинета приемной было выбрано помещение на 1-ом этаже размером 12 кв.м.

Бывшие кабинеты директора определены под классы робототехники и художественного труда.

В школе-гимназии №80 взамен старого кабинета директора площадью 52,8 кв.м. помещение используется для проведения занятий дополнительного образования.

Директор школы-лицей №71 освободила кабинет размером 50 кв.м. и кабинет приемной, в которых теперь расположены кабинеты психологической разгрузки и детского психолога.

Руководители располагаются на первых этажах школ вблизи от входной группы. Такое расположение делает их доступнее для граждан и позволяет наблюдать за ситуацией в пиковые школьные часы.

Акция будет продолжена и в других государственных учреждениях.

Проектом уже внесены соответствующие предложения акиму столицы Бахыту Султанову.

Также, хочу добавить, что Департамент Агентства по г.Астане по принципу "начни с себя" в январе месяце текущего года оптимизировал свои административные расходы и поменял формат работы офиса по технологии "Open space" пространства.

Кабинет руководителя сокращен на треть, упразднен кабинет приемной. Сотрудники располагаются за стеклянными перегородками.

В течение месяца планируется оптимизация площадей всех подведомственных организаций акимата города Астаны.

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